Блаженнейший Святослав: Борьба с коррупцией - насущная украинская потребность

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Воскресенье, 10 декабря 2017, 07:42

Одной из глобальных реформ, которую украинцы считают очень насущной, является борьба с коррупцией.

Об этом заявил Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав, передает департамент информации УГКЦ.

"Одна из глобальных реформ, которую украинцы считают очень насущной, - борьба с коррупцией. Однако следует помнить, что, говоря о реформах, многие люди не понимают их смысла и не знают, в чем они заключаются", - подчеркнул Глава УГКЦ .

"Патриотизм людей "серой зоны", которые пережили оккупацию, освобождение, и их желание жить в новом украинском государстве вдохновляет", - также отметил Блаженнейший Святослав.

Темы: коррупция церковь
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