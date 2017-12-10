Блаженніший Святослав: Боротьба з корупцією − нагальна українська потреба

Однією з глобальних реформ, яку українці вважають дуже нагальною, є боротьба з корупцією.

Про це заявив Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав, передає департамент інформації УГКЦ.

"Одна з глобальних реформ, яку українці відчувають десь дуже нагальною, - боротьба з корупцією. Однак слід пам’ятати, що, говорячи про реформи, багато людей не розуміють їхнього змісту і не знають, у чому вони полягають", - підкреслив Глава УГКЦ.

"Патріотизм людей "сірої зони", які пережили окупацію, звільнення, та їхнє бажання жити в новій українській державі надихає", - також зазначив Блаженніший Святослав.