В Москве попытались сорвать показ фильма о войне в Украине

В воскресение в Москве на фестивале "Артдокфест" во время показа фильма про войну в Украине в зал ворвались неизвестные сторонники пророссийских сепаратистов и попытались сорвать показ.

Об этом сообщает "Медуза".

Инцидент произошел в кинотеатре "Октябрь" вскоре после начала показа документального фильма "Полет пули", снятого режиссером Беатой Бубенец.

В Октябре сейчас кино с двух сторон. Показ "Полёта пули" pic.twitter.com/UvI7z8reHD — Мария Алехина (@all_mary) December 10, 2017

"По свидетельству очевидцев, ворвавшиеся в кинозал люди загородили экран с криками "Не будет фильма против русских!", разлили пахучую жидкость и принялись угрожать зрителям. Спустя некоторое время нарушителей порядка вывели из зала полицейские под аплодисменты посетителей сеанса", - отмечает издание.

Как известно, 9 декабря сторонники сепаратистов пришли на документальный фильм о войне на Донбассе "Полет пули" в кинотеатре "Октябрь" в Москве и угрожали организаторам показа.

Фильм "Полет пули" снятый без единой склейки рассказывает об событиях в 2014 году в поселке Счастье.