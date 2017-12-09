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В Москве угрожали организаторам показа фильма о войне в Украине

Суббота, 9 декабря 2017, 21:55

Сторонники сепаратистов пришли на документальный фильм о войне на Донбассе "Полет пули" в кинотеатре "Октябрь" в Москве и угрожали организаторам показа.

Это видно на видео, которое опубликовала режиссер фильма Беата Бубенец.

Показ фильма проходил в рамках "Артдокфеста". На видео двое мужчин разговаривают с президентом фестиваля Виталием Манским.

"Если вот эту шнягу покажете, завтра человек 500 подойдет во избежания всяких эксцессов…", - сказал один из мужчин.

"Мы вам просто не дадим в центре Москвы такие фильмы демонстрировать. То, что вы показываете - это самое безобидное, цветочки. А почему вы не показываете, как они женщин насилуют, как они расстреливают людей", - добавил он.

Мужчина утверждает, что "я там (на Донбассе - ред) три года, с 2014-го года".

Как рассказал "Медузе" один из зрителей фильма, после показа сторонники сепаратистов начали кричать "Позор" в зале и ушли только по просьбе охраны, зрителей и Манского.

Как известно, фильм "Полет пули" снятый без единой склейки рассказывает об событиях в 2014 году в поселке Счастье. Его показ в кинотеатре "Октябрь" запланирован еще раз на 10 декабря.

Темы: РосcияДонбассвойна
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