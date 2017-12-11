СМИ: МИД Польши может возглавить госсекретарь Дуды

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Понедельник, 11 декабря 2017, 03:24

Госсекретарь  канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский получил предложение возглавить МИД Польши вместо Витольда Ващиковского.

Об этом со ссылкой на неофициальные источники информирует РАР.

Переговоры по этому поводу пройдут в понедельник утром, а после обеда президент РП Дуда должен назначить новое польское правительство.

"Источники РАР в канцелярии президента сообщают, что госсекретарь президента получил предложение занять пост министра иностранных дел в правительстве Моравецкого. Переговоры, вероятно, продолжатся в понедельник ", - подчеркивает агентство.

Как отмечается, по этому поводу в канцелярии президента состоялась встреча между Дудой, Моравецкий и Щерським.

Напомним, накануне президент Анджей Дуда принял отставку главы правительства Беаты Шидло и ее кабинета и назначил вице-премьера и министра развития и финансов Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра.

Темы: Польша
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