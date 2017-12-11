Россия перевела уже все поезда в обход Украины

1048 просмотров
Понедельник, 11 декабря 2017, 08:16

ОАО "Российские железные дороги" перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка – Миллерово в обход Украины.

Теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории Украины, сообщает ТАСС.

По словам министра транспорта России Максима Соколова, речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов.

До этого российские поезда южного направления, в том числе Москва – Адлер, были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу.

В конце сентября РЖД сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка – Миллерово в обход Украины.

В ноябре РФ запустила движение пассажирских поездов по старой линии без остановок.

Темы: Росcия транспорт железная дорога
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ лишили права голоса в Международном союзе биатлонистов 11 декабря 2017, 04:35
Тем, кто в РФ срывал показ фильма о войне в Донбассе, светит 15 суток 10 декабря 2017, 19:50
В России отменили показ украинского фильма “Война ради мира” 10 декабря 2017, 15:44
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Хроника 11 декабря. Первые результаты отравления Ющенко и первый штурм Майдана
Жена Саакашвили: Власти хотят экстрадировать его в Тбилиси
МИД Польши обеспокоен "очередным антипольским инцидентом" в Украине
OVERTIME: Главные экономические новости выходных
Все новости
Фото

Маршрут для фанатов: по местам съемок "Игры престолов"

киев

Новый хаб для IT-проектов, работающих с открытыми данными

в топе

Что смотрели на YouTube в 2017 году в Украине и мире