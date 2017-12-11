Электроснабжение в Травневом полностью восстановлено
Украина 10 декабря полностью восстановила электроснабжение в Травневом Донецкой области.
Об этом сообщает в Facebook штаб АТО.
"Подключили третью и последнюю улицу населенного пункта Травневое к электроснабжению", - говорит штаб.
По его данным, достичь этого удалось благодаря усилиям специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, военных Вооруженных сил, офицеров группы Гражданско-военное сотрудничество ВСУ, органов местного самоуправления и при техническом и материального содействия работников ДТЭК.
Как сообщалось, ранее боевики ОРДО блокировали восстановления электроснабжения в поселке Травневое.
25 ноября в штабе АТО заявили об освобождении украинскими военными двух населенных пунктов в Донецкой области.
Впоследствии офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин заявил, что Травневое и Гладосово располагались на подконтрольной Украине территории, поэтому "их никто не освобождал".
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