Боевики не дают восстановить электроснабжение в Катериновке и Травневом - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что боевики ОРДЛО блокируют восстановление электроснабжения в поселках Травневое Донецкой области и Катериновке, что на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона организовала и обеспечила все необходимые условия для проведения ремонтных работ. В свою очередь главари ОРДО и ОРЛО намеренно блокируют восстановление поврежденных линии электроснабжения и нагло заявляют, что "их ремонт нецелесообразен", - говорится в сообщении.

СЦКК отмечает, что сейчас ухудшается погода, поэтому условия проживания жителей этих поселков усложняются. Отмечается, что в Травневом электрики нет уже более двух недель.

Как известно, 25 ноября в штабе АТО заявили об освобождении украинскими военными двух населенных пунктов в Донецкой области.

Впоследствии офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин заявил, что Травневое и Гладосово располагались на подконтрольной Украине территории, поэтому "их никто не освобождал".

Украинская правда