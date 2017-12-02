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Боевики не дают восстановить электроснабжение в Катериновке и Травневом - СЦКК

Суббота, 2 декабря 2017, 11:16

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации заявила, что боевики ОРДЛО блокируют восстановление электроснабжения в поселках Травневое Донецкой области и Катериновке, что на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Украинская сторона организовала и обеспечила все необходимые условия для проведения ремонтных работ. В свою очередь главари ОРДО и ОРЛО намеренно блокируют восстановление поврежденных линии электроснабжения и нагло заявляют, что "их ремонт нецелесообразен", - говорится в сообщении.

СЦКК отмечает, что сейчас ухудшается погода, поэтому условия проживания жителей этих поселков усложняются. Отмечается, что в Травневом электрики нет уже более двух недель.

Как известно, 25 ноября в штабе АТО заявили об освобождении украинскими военными двух населенных пунктов в Донецкой области.

Впоследствии офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин заявил, что Травневое и Гладосово располагались на подконтрольной Украине территории, поэтому "их никто не освобождал".

Украинская правда

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Темы: Донецкая областьЛуганская областьОРДЛО
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