Во Львове на улице умер американский военный

4932 просмотра
Понедельник, 11 декабря 2017, 12:21

На одной из улиц Львова внезапно умер военнослужащий США, который прибыл в командировку на Яворивский учебный полигон.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

По ее данным, 10 декабря в 11:28 на станцию скорой медицинской помощи Львова поступило сообщение, что на ул. Лемковская (возле магазина оружия) внезапно умер 21-летний американский военный.

Предварительная причина смерти - сердечный приступ. Он находился в командировке в Яворивском учебном центре.

"Умер до приезда бригады скорой помощи. Тело доставлено в областной судебно-медицинский морг", - рассказывают в ОГА.

Как известно, в ноябре военнослужащие 27-й пехотной бригады боевой группы армии США прибыли на Яворивский полигон для проведения тренировок ВСУ и обмена опытом.

Украинская правда
Темы: Львов США армия Вооруженные силы чрезвычайное происшествие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Во Львове около 50 тыс. человек остались без воды 10 декабря 2017, 13:58
Во Львове все дома на 80 улицах остались без воды 9 декабря 2017, 22:10
Садового вызвали в СБУ из-за карты с ОРДЛО 4 декабря 2017, 14:10
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Коррупционный жиробас" Порошенко: Курченко о связи с Саакашвили
Саакашвили в суде: Я не задержанный, я военнопленный
Путин приказал начать вывод войск из Сирии
Суд ждет Авакова и Яценюка на заседании о госизмене Януковича
Все новости
тест

Какой вы коррупционер?

здоровье

Украинская йога. Вячеслав Смирнов

made in..?

Украинец основал стартап по печати домов на 3D-принтере