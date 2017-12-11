У Львові на вулиці помер американський військовий

4383 перегляди
Понеділок, 11 грудня 2017, 12:21

На одній з вулиць Львова раптово помер військовослужбовець США, який прибув у відрядження на Яворівський учбовий полігон.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

За її даними, 10 грудня о 11:28 на станцію швидкої медичної допомоги Львова надійшло повідомлення, що на вул. Лемківська (біля магазину зброї) раптово помер 21-річний американський військовий.

Попередня причина смерті – серцевий напад. Він знаходився у відрядженні в Яворівському учбовому центрі.

"Помер до приїзду бригади швидкої допомоги. Тіло доставлено в обласний судово-медичний морг", - розповідають в ОДА.

Як відомо, у листопаді військовослужбовці 27-ї піхотної бригади бойової групи армії США прибули на Яворівський полігон для проведення тренувань ЗСУ і обміну досвідом.

Українська правда
Теми: Львів США армія Збройні сили надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Львові близько 50 тис. осіб залишилися без води 10 грудня 2017, 13:58
У Львові всі будинки на 80 вулицях залишились без води 9 грудня 2017, 22:10
Садового викликали до СБУ через карту з ОРДЛО 4 грудня 2017, 14:10
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
"Корупційний жиробас" Порошенко: Курченко про зв'язок з Саакашвілі
Саакашвілі у суді: Я не затриманий, я військовополонений
Путін наказав почати виводити війська з Сирії
Суд чекає Авакова й Яценюка на засіданні про держзраду Януковича
Усі новини
небайдужі

Українці збирають гроші на реставрацію Підгорецького замку

Фото

Маршрут для фанатів: місцями зйомок "Гри престолів"

інше місто

Названо переможців "Громадського бюджету" у Львові