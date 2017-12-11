У Львові на вулиці помер американський військовий

На одній з вулиць Львова раптово помер військовослужбовець США, який прибув у відрядження на Яворівський учбовий полігон.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

За її даними, 10 грудня о 11:28 на станцію швидкої медичної допомоги Львова надійшло повідомлення, що на вул. Лемківська (біля магазину зброї) раптово помер 21-річний американський військовий.

Попередня причина смерті – серцевий напад. Він знаходився у відрядженні в Яворівському учбовому центрі.

"Помер до приїзду бригади швидкої допомоги. Тіло доставлено в обласний судово-медичний морг", - розповідають в ОДА.

Як відомо, у листопаді військовослужбовці 27-ї піхотної бригади бойової групи армії США прибули на Яворівський полігон для проведення тренувань ЗСУ і обміну досвідом.