Климкин поддержал идею Вакарчука
Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал призыв певца Святослава Вакарчука о том, какие шаги необходимы Украине.
"Очень поддерживаю призыв Вакарчука #ЗнаюЯк. Всегда считал, что нам нужна общественная дискуссия о том, каким должен быть наш украинский проект", – отметил он в Twitter.
"Кроме видения, куда мы хотим прийти, надо понимать, кто и как будет это делать. Реформам нужны реформаторы, а не наоборот", – добавил глава МИД.
Как известно, накануне Вакарчук выступил с видеообращением. Известный певец заверил, что не имеет президентских амбиций – хотя социологи уже рассматривают его кандидатуру.
Однако лидер группы "Океан Эльзы" назвал 10 ключевых шагов, необходимых для Украины, и призвал других делиться своими мыслями и предложениями в соцсетях под хэштегом #ЗнаюЯк.
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