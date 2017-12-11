В Киеве задержали мужчину, который бегал голым в метро

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Понедельник, 11 декабря 2017, 17:33

Правоохранители задержали мужчину, который обнаженным бегал в вестибюле станции метрополитена в Киеве и бросался на полицейских.

Об этом сообщает 11 декабря Отдел коммуникации столичной полиции.

Инцидент произошел в вестибюле станции метро "Позняки". При попытке полицейских и дежурной по станции успокоить агрессивного пассажира, он сопротивлялся. Однако правонарушителя задержали и передали его врачам.

"В дежурную часть управления полиции метрополитена от дежурной по станции поступило сообщение о том, что на платформе находится обнаженный человек. Работник полиции, который находился на станции, пытался успокоить мужчину, но на замечания он не реагировал", – говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина начал ругаться и ударил полицейского. Затем прыгнул в вагон и проехал еще несколько остановок. На станции метро "Червоный хутир" работник полиции, который пытался задержать правонарушителя, получил удар по голове. Однако мужчину таки задержали и вызвали "скорую".

Выяснилось, что задержанный - 29-летний уроженец Черниговщины, который находится на учете, поскольку имеет проблемы с психическим здоровьем.

Сейчас мужчина находится в больнице.

Следственный отдел управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начал уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Темы: Киев полиция
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