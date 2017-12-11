У Києві поліцейські затримали чоловіка, який бігав голим у метро

3521 перегляд
Понеділок, 11 грудня 2017, 17:33

Правоохоронці затримали чоловіка, який оголеним бігав у вестибюлі станції метрополітену в Києві і кидався на поліцейських.

Про це повідомляє 11 грудня Відділ комунікації столичної поліції.

Інцидент стався у вестибюлі станції метро "Позняки". При спробі поліцейських та чергової по станції заспокоїти агрессивного пасажира, він чинив опір. Однак правопорушника затримали і передали лікарям.

"До чергової частини управління поліції метрополітену від чергової по станції надійшло повідомлення про те, що на платформі знаходиться оголений чоловік. Працівник поліції, який знаходився на станції, намагався заспокоїти чоловіка, але на зауваження він не реагував", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, чоловік почав лаятися та вдарив правоохоронця. Потім стрибнув у вагон та проїхав, ще кілька зупинок. На станції метро "Червоний хутір" працівник поліції, який намагався затримати правопорушника, отримав удар по голові. Однак чоловіка таки затримали і викликали "швидку".

З’ясувалося, що затриманий - 29-річний уродженець Чернігівщини, який перебуває на обліку, оскільки має проблеми із психічним здоров’ям.

Наразі чоловік перебуває у лікарні.

Слідчий відділ управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції в місті Києві розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, яка передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Теми: Київ поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Росіяни можуть втратити нерухомість в Києві на 200 мільйонів доларів - ЗМІ 11 грудня 2017, 14:20
Кличко про прибирання Києва від снігу: Це неприйнятно 11 грудня 2017, 10:35
Волю Міші. Як проходив "Марш за імпічмент" без Саакашвілі 11 грудня 2017, 08:30
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Суд виправдав скандального ректора, якому загрожувало 12 років тюрми
Саакашвілі можуть ліквідувати спецслужби РФ – прокурор
Тимошенко та ще кілька нардепів хочуть взяти на поруки Саакашвілі
Через рік зарплата українців може підскочити до 10 тисяч – Гройсман
Усі новини
Лайфхаки

Як отримати свій багаж в аеропорту швидше за інших

репортаж

Тато до обіду. Навіщо 19-річний хлопець працює вихователем у дитсадку

київ

Новий хаб для IT-проектів, які працюють з відкритими даними