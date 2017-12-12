Крым - это Украина: в парламенте Канады почтили столетие Курултая

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Вторник, 12 декабря 2017, 02:36

В парламенте Канады призвали мир помнить, что крымские татары являются коренным населением Крыма, а сам полуостров принадлежит Украине.

Об этом заявил заявил депутат от правящей Либеральной партии Борис Вжесневский, передает Укринформ.

"В то время, как мы чтим столетие первого крымскотатарского Курултая, следует еще раз подтвердить, что крымские татары являются коренным народом Крыма, а сам Крым это - Украина", - подчеркнул Вжесневский.

"Досадно, но история, похоже, повторяет себя. После российского военного вторжения и незаконной оккупации крымские татары снова сталкиваются с исчезновениями, убийствами своих лидеров, изгнанием и преследованием", - отметил политик.

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Темы: Крым крымские татары Украина Канада
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