В Крыму проводят обыск в доме Османова

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Вторник, 12 декабря 2017, 08:22

В селе Урожайное Советского района в аннексированном Россией Крыму силовики проводят обыск в доме крымскотатарского активиста Ибраима Османова.

Об этом сообщают активисты Крымской солидарности.

Обыск начался в 7.00 утра по местному времени.

"Ищут наркотики. Обыск идёт сразу в двух соседних домах. Самого Ибраима Османова нет дома", – говорится в сообщении.

Постановление выписали на сына Ибраима Османова – Рустема Османова. Его увезли в Симферополь.

Ибраим Османов – глава урожайненского Меджлиса и член регионального Меджлиса.

Активисты пишут, что он активно посещает все "судебные заседания" и поддерживает семьи политзаключённых.

Темы: Крым крымские татары права человека
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