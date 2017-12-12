Трамп подписал оборонный бюджет с 350 миллионами долларов для Украины

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусматривается выделение 350 миллионов долларов для оказания помощи по безопасности Украине и меры по противостоянию российской агрессии.

Об этом сообщает Голос Америки, передает "Европейская правда".

Подписанный Трампом закон предусматривает ассигнования на сумму 700 миллиардов долларов на оборонные нужды США.

Ранее обе палаты Конгресса США поддержали призыв президента Трампа к укреплению вооруженных сил страны и приняли компромиссный вариант законопроекта о расходах Пентагона.

Напомним, что этот закон, который определяет финансирование вооруженных сил США, принимается ежегодно.

Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает 350 миллионов долларов в сфере безопасности на помощь Украине.

Как отметили ранее в посольстве Украины в США, проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и оборонной сферах.

К документу включены положения, позволяющие использование средства оборонного бюджета США на нужды реабилитации в медицинских учреждениях Соединенных Штатов раненых украинских военнослужащих, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил нашего государства.

Кроме этого, украинские дипломаты указывают на то, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.