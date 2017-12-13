Пленных хотят обменять до 25 декабря – росСМИ

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Среда, 13 декабря 2017, 09:33

Обмен пленными между Киевом и боевиками Донбасса должен состояться до 25 декабря.

Об этом пишет российское издание "Известия" со ссылкой на два источника в минской контактной группе.

Эту информацию подтвердили и два собеседника в российских дипломатических кругах.

По информации издания, окончательные списки будут утверждены 20 декабря – в этот день пройдет последнее в 2017 году заседание контактной группы в Минске.

Речь идет о 74 лицах, задержанных украинскими властями, и 306 пленных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Пока остается неясной судьба около 30 заключенных, которые, по данным украинской стороны, не хотят возвращаться в Донецк и Луганск. 

"К этим людям, в желании которых остаться в Украине сомневаются на Донбассе, украинская сторона предлагает отправить независимых экспертов, чтобы те подтвердили их намерения. Это правильный и разумный ход", – сказал один из собеседников "Известий".

По словам собеседников издания, Киев серьезно настроен решить вопрос обмена пленными до указанной даты.

Темы: пленные заложники Донбасс
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