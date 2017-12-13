ДТП в Харькове: врачи рекомендуют госпитализацию Дронова – адвокат

Врачи рекомендовали госпитализацию водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, которому стало плохо в зале суда.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Перепелица, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, у Дронова, которого подозревают по делу о ДТП в Харькове, наблюдается постоянное ухудшение самочувствия из-за того, что организм отторгает пищу. Сейчас его осмотрели врачи, он лежит под капельницей в зале суда.

"По закону, если врачи дали рекомендацию госпитализировать, а они дали такую рекомендацию, никто этому помешать не может. А как будет в действительности, я не знаю", - рассказал юрист.

Как сообщалось, ранее в среду следственный судья Киевского суда Харькова, где слушается дело, объявила перерыв в заседании по продлению меры пресечения Дронову в связи с необходимостью предоставления ему медпомощи.