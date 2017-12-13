Харьковское ДТП: Дронов просит "скорую", суд объявил перерыв

Следственный судья Киевского суда Харькова объявила перерыв в заседании по продлению меры пресечения для второго подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове Геннадия Дронова в связи с необходимостью предоставления Дронову медпомощи.

Такое решение огласила судья Светлана Муратова.

Заседание началось с опозданием, поскольку Дронов, по его словам, потерял в суде сознание.

Он сообщил, что чувствует себя плохо, что помощь в СИЗО ему не оказывают и что у него болят все органы, а организм уже 5 дней отторгает еду.

Скриншот c трансляции Newsone

Защита заявила, что будет ходатайствовать о смягчении меры пресечения – просить домашний арест, чтобы Дронов смог лечиться.

В 15:10 защитник Дронова Сергей Перепелица попросил всех покинуть зал заседаний, поскольку "сейчас приедет скорая".

Скриншот с трансляции Newsone

Однако когда пришла судья, заседание началось.

Перепелица заявил, что Дронов чувствует себя плохо.

"Чувствую себя очень плохо. В таком состоянии уже неделю", - сказал Дронов.

Скриншот с трансляции Newsone

На вопрос судьи, можно ли продолжать заседание он ответил:

"Если я выдержу, то да, если нет, то прошу меня извинить".

На вопрос, нуждается ли он в помощи медиков сейчас, Дронов ответил утвердительно:

"Я прошу вызвать скорую".

Скриншот с трансляции Newsone

Судья Муратова объявила состав суда, спросила об отводах и объявила перерыв для вызова медиков.

"В судебном заседании объявляется перерыв для вызова скорой медицинской помощи. Пожалуйста, секретарь, сделайте такой вызов. Объявляется перерыв до сегодня для вызова скорой", - сказала Муратова.

Сейчас Дронову оказывают медпомощь.

Как известно, 13 декабря Киевский суд Харькова продлил меру пресечения для подозреваемой в совершении ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елены Зайцевой в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 февраля 2018 года.

Перед этим Зайцева признала вину в смертельном ДТП.

Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.

6 декабря стало известно, что в организме Зайцевой обнаружили вещества, которые содержат кодеин.