США обвинили РФ в обстреле мирных районов Донбасса

США обвинили РФ в ракетных и артиллерийских обстрелах на Донбассе и призвали Кремль предпринять шаги по урегулированию гуманитарного кризиса.

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает "Интерфакс-Украина".

"Ситуация в Украине, к сожалению, не улучшается. США, по-прежнему глубоко обеспокоены эскалацией насилия и ухудшением гуманитарной ситуации в восточной части Украины", - подчеркнула Нойерт.

"США вновь призывают Россию прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских мирных районов и соблюдать режим прекращения огня", - заявила она.

"Гуманитарная ситуация на востоке Украины сейчас хуже, чем за последние три года. Мы призываем Россию предпринять немедленные шаги по урегулированию гуманитарного кризиса путем вывода своих сил и согласия на надежную миротворческую миссию ООН", - сказала Нойерт.

"США также призывают Украину сделать больше для защиты гражданского населения и стратегической инфраструктуры", - отметила пресс-секретарь Госдепа.