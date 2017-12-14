В 2017 году 262 журналиста находятся за решеткой - CPJ

На конец 2017 года рекордное количество журналистов находится в заключении во многих странах мира.

Об этом говорится в отчете Комитета защиты журналистов (CPJ).

"По состоянию на 1 декабря 2017 года CPJ обнаружил 262 журналистов, находящихся за решеткой по всему миру. Эти данные показали рост по сравнению с предыдущим годом, когда это количество достигало 259 человек", - заявили в журналистской правозащитной организации.

По данным CPJ, 87% заключенных журналистов освещают политическую тематику, 74% - находятся за решеткой за действия, которые обвинение считает направленными против интересов государства.

2017 is our 𝐰𝐨𝐫𝐬𝐭 𝐲𝐞𝐚𝐫 on record:

262 journalists in jail worldwide.

97% are local.

87% covered politics.

74% received anti-state charges.

29% are freelancers.

8% are females.

193 worked online.

110 worked in print.#freethepress #pressfreedomhttps://t.co/8OF1yn9OvS pic.twitter.com/CceCYfqlEK — CPJ (@pressfreedom) December 13, 2017

Больше всего журналистов держат за решеткой в ​​Турции (73), Китае (41) и Египте (20).

CPJ называет ряд стран, которые впервые появились в списке, среди них - Украина.