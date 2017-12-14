Сюмар разъяснила логику законопроекта об аккредитации СМИ в Раде

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Четверг, 14 декабря 2017, 17:35

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информполитики Виктория Сюмар отмечает, что законопроект, который предлагает обязать парламентских журналистов аккредитироваться на каждую сессию отдельно, не ограничивает права журналистов.

Об этом она пишет в четверг в Facebook, описывая логику документа.

По словам Сюмар, сейчас в Раде более 4 тысяч аккредитованных журналистов.

"Все ли они освещают работу парламента? Конечно, нет. Просто имеют "корочки". И никаких СМИ по факту не представляют. По информации спецслужб, часть занимается откровенными провокациями", – пишет нардеп.

Сюмар вспоминает, что сама работала парламентским корреспондентом с 1998 года.

"Аккредитация была на каждую сессию. Войны не было. Реальным журналистам подать заявку – не проблема, потому что для них это сфера профессиональной деятельности", – отмечает нардеп.

По ее словам, указанный законопроект меняет философию освещения органов госвласти:

"От обязания СМИ их освещать, как сейчас, до обязания предоставлять журналистам информацию… Давайте видеть глубже, а не своё личное маленькое неудобство послать письмо в пресс-службу об аккредитации реальных журналистов", – призвала Сюмар.

Также нардеп добавляет, что законопроект был согласован и проговорен с рядом общественных организаций.

"Отказать в получении аккредитации пресс-служба права не имеет", – отмечает Сюмар.

Как сообщалось, глава комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар 13 декабря зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №7395, предлагающий обязать парламентских журналистов аккредитироваться на каждую сессию отдельно.

Темы: СМИ Верховная Рада
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