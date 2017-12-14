В Раде хотят ограничить во времени аккредитацию журналистов

Глава комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар 13 декабря зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, предлагающий обязать парламентских журналистов аккредитовываться на каждую сессию отдельно.

Такое требование прописано в проекте закона №7395.

"Аккредитация журналистов и технических работников средств массовой информации при Верховной Раде ... проводится пресс-службой аппарата ВР путем предоставления индивидуальных аккредитационных карточек на каждую сессию очередного созыва Верховной Рады Украины или одноразовых аккредитационных карточек", - говорится в тексте законопроекта.

Сейчас аккредитация представителей СМИ в парламенте действует в течение всего периода полномочий парламента очередного созыва.

Кроме того, Сюмар, которая также является представителем фракции "Народный фронт", предлагает в своей инициативе обязать все государственные органы, включая органы местного самоуправления, информировать о своей деятельности исключительно на украинском языке.

Как известно, в сентябре депутаты регламентного комитета озвучили ряд замечаний относительно пребывания журналистов в стенах Верховной Рады. Предложили сделать анализ, кто аккредитован в ВР.