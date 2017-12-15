В Киеве приговорили к тюрьме фейкового минера

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Пятница, 15 декабря 2017, 10:45

Шевченковский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы псевдоминера.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Осужденный по телефону сообщил о минировании станций метро "Лесная" и "Лыбидская", а также следственного изолятора. Последовавшая проверка показала, что сообщения были ложными.

"После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали псевдоминера - ранее судимого уроженца Винницкой области. Выяснилось, что злоумышленник звонил с мобильного телефона", - говорится в сообщении.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Он сказал, что совершил звонки ради развлечения.

8 декабря сообщалось, что Днепровский райсуд Киева приговорил к 4 годам тюрьмы еще одного хулигана, который также "минировал" столичный метрополитен.

Украинская правда
Темы: Киев метро терроризм
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