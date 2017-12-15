На Луганщине приговорили к тюрьме шпиона боевиков

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Пятница, 15 декабря 2017, 11:59

Суд в Луганской области приговорил к 4 годам 5 месяцам тюрьмы информатора, который передавал боевикам ОРЛО данные о дислокации подразделений ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что в течение 2015 года осужденный, находясь в городе Кременная, собирал информацию о дислокации подразделений, военной техники и фортификационных сооружений Вооруженных сил Украины на территории Кременского района, городов Северодонецка, Лисичанска, Рубежного Луганской области.

Собранные данные преступник передавал посредством мобильной связи представителям так называемого "разведывательного подразделения Министерства обороны ЛНР".

"Факт передачи указанной информации способствовал представителям террористической организации "ЛНР" в осуществлении вооруженного сопротивления силам АТО", - отмечают в пресс-службе.

Украинская правда
Темы: Луганская область ОРДЛО суд Донбасс АТО
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