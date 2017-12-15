"Белорусский партизан" заблокировали за "запрещенную информацию"
Министерство информации Республики Беларусь заблокировало сайт "Белорусский партизан" за "распространение запрещенной информации".
Об этом сообщается на сайте Мининформа.
Отмечается, что решение о блокировке принято по результатам мониторинга сайта.
"На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация", - говорится в сообщеннии.
При этом Мининформ не сообщает, какие конкретно материалы из опубликованных на сайте, относятся к запрещенным к распространению.
Сейчас портал не открывается для белорусских пользователей.
Сайт "Белорусского партизана" отреагировал на решение Мининформа детальной инструкцией, как обойти блокировку.
В частности рекомендуют подписаться на Твиттер и Фэйбсук-страницу СМИ, заходить на сайт через браузер Firefox, использовать сеть виртуальных туннелей Tor и его аналогов и пр.
Как известно, сайт "Белорусский партизан" был создан несколькими независимыми журналистами из Беларуси в 2005 году, в тот момент, когда белорусские власти заблокировали практически все независимые газеты.
Главной своей задачей редакция считает "максимально точно и полно рассказать людям о происходящих в Беларуси событиях".
Одним из основателей сайта "Белорусский партизан", который критикует белорусские власти, был Павел Шеремет. Его убили в центре Киева летом 2016 года. За более чем год правоохранители не нашли убийц журналиста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.