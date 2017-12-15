"Белорусский партизан" заблокировали за "запрещенную информацию"

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Пятница, 15 декабря 2017, 12:36

Министерство информации Республики Беларусь заблокировало сайт "Белорусский партизан" за "распространение запрещенной информации".  

Об этом сообщается на сайте Мининформа.

Отмечается, что решение о блокировке принято по результатам мониторинга сайта.

"На указанном информационном ресурсе, размещенном за пределами национального сегмента сети Интернет, регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация", - говорится в сообщеннии.

При этом Мининформ не сообщает, какие конкретно материалы из опубликованных на сайте, относятся к запрещенным к распространению.

Сейчас портал не открывается для белорусских пользователей. 

 
Белорусские пользователи не могут читать "Белорусский партизан", поскольку сайт заблокировали 
Фото  naviny.by

Сайт "Белорусского партизана" отреагировал на решение Мининформа детальной инструкцией, как обойти блокировку.

В частности рекомендуют подписаться на Твиттер и Фэйбсук-страницу СМИ, заходить на сайт через браузер Firefox, использовать сеть виртуальных туннелей Tor и его аналогов и пр.

Как известно, сайт "Белорусский партизан" был создан несколькими независимыми журналистами из Беларуси в 2005 году, в тот момент, когда белорусские власти заблокировали практически все независимые газеты.

Главной своей задачей редакция считает "максимально точно и полно рассказать людям о происходящих в Беларуси событиях".

Одним из основателей сайта "Белорусский партизан", который критикует белорусские власти, был Павел Шеремет. Его убили в центре Киева летом 2016 года. За более чем год правоохранители не нашли убийц журналиста.

Темы: Беларусь СМИ цензура Лукашенко
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