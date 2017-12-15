"Білоруський партизан" заблокували за "заборонену інформацію"

Міністерство інформації Республіки Білорусь заблокувало сайт "Білоруський партизан" за "поширення забороненої інформації".

Про це повідомляється на сайті Мінінформації.

Відзначається, що рішення про блокування прийнято за результатами моніторингу сайту.

"На зазначеному інформаційному ресурсі, розміщеному за межами національного сегменту мережі Інтернет, регулярно розміщуються матеріали, в яких міститься заборонена інформація", - йдеться в повідомленні.

При цьому Мінінформації не повідомляє, які саме матеріали з опублікованих на сайті, належать до заборонених до розповсюдження.

Наразі портал не відкривається для білоруських користувачів.

Білоруські користувачі не можуть читати "Білоруський партизан", оскільки сайт заблокували Фото naviny.by

Сайт "Білоруського партизана" відреагував на рішення Мінінформації детальною інструкцією, як обійти блокування.

Зокрема рекомендують підписатися на Твіттер і Фейбсук-сторінку ЗМІ, заходити на сайт через браузер Firefox, використовувати мережу віртуальних тунелів Tor і його аналогів та ін.

Як відомо, сайт "Білоруський партизан" був створений декількома незалежними журналістами з Білорусі в 2005 році, в той момент, коли білоруська влада заблокувала практично всі незалежні газети.

Головним своїм завданням редакція вважає "максимально точно і повно розповісти людям про події в Білорусі".

Одним із засновників сайту "Білоруський партизан", який критикує білоруську владу, був Павло Шеремет. Його убили у центрі Києва влітку 2016 року. За понад рік правоохоронці не знайшли вбивць журналіста.