На открытие главной елки в Киеве будут пускать через металлоискатели

На День святого Николая на Софийской площади в Киеве торжественно зажгут огни на главной елке Украины.



19 декабря в 19:00 мэр Киева Виталий Кличко примет участие в этой церемонии и откроет новогодне-рождественские празднования на Софийской площади, сообщает сайт столичных властей.



После торжественного открытия главной елки и до 22:00 продлится праздничный концерт.

Предупреждают, что меры безопасности предусматривают прохождение через рамки металлоискателей.



Начальник управления информационного обеспечения и доступа к публичной информации Екатерина Баранова уточнила "Украинской правде", что такие меры безопасности будут действовать только во время открытия главной елки – на случай присутствии первых лиц государства.



В целом праздничные мероприятия в центре Киева продлятся до 14 января 2018 года на трех локациях: Софийской и Михайловской площадях, а также на Владимирском проезде.



Возле главной елки киевлян и гостей столицы ждет развлекательная программа проекта "НеоГод на Софии".

Посетителей рождественского городка ожидает также фестиваль иллюминации, музей ледяных скульптур, колесо обозрения, карусель и снежная горка. Некоторые из развлечений будут платными.