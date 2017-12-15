На відкриття головної ялинки у Києві пускатимуть через металошукачі

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 13:58

На День святого Миколая на Софійській площі у Києві урочисто засвітять вогні на головній ялинці України.

19 грудня о 19:00 мер Києва Віталій Кличко візьме участь у цій церемонії та відкриє новорічно-різдвяні святкування на Софійській площі, повідомляє сайт столичної влади.

Після урочистого відкриття головної ялинки й до 22:00 триватиме святковий концерт.

 
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Попереджають, що заходи безпеки передбачають проходження через рамки металошукачів.

Начальник управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації КМДА Катерина Баранова уточнила "Українській правді", що такі заходи безпеки діятимуть лише під час відкриття головної ялинки – на випадок присутності перших осіб держави.

Загалом святкові заходи триватимуть у центрі Києва до 14 січня 2018 року на трьох локаціях: Софійській і Михайлівській площах, а також на Володимирському проїзді.

Біля головної ялинки киян і гостей столиці чекає розважальна програма проекту "НеоРік на Софії".

На відвідувачів різдвяного містечка чекатиме також фестиваль ілюмінацій, музей крижаних скульптур, колесо огляду, карусель та снігова гірка. Деякі з розваг будуть платними.

Олена Рощенко, УП
Теми: Київ
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