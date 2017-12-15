Открыто производство из-за пожара в городке для переселенцев, где погиб ребенок

304 просмотра
Пятница, 15 декабря 2017, 22:56

Полиция открыла уголовное производство из-за пожара в модульном городке для переселенцев в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), где погиб 2-летний мальчик.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на областное управление милиции.

"Производство открыли по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей", - отметила пресс-секретарь полиции Анна Старчевская.

Кроме того, в Каменском волонтеры объявили сбор вещей и средств для пострадавшей от пожара многодетной семьи переселенцев. Отмечается, что семья потеряла все свое имущество и больше всего нуждается детских вещей.

Как известно, 14 мая в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.

Темы: Днепропетровская область дети полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В городке для переселенцев во время пожара погиб 2-летний мальчик 14 декабря 2017, 21:39
Полиция назвала вероятный мотив подрыва гранат в суде Никополя 30 ноября 2017, 19:45
Трое пострадавших от взрыва в суде Никополя в тяжелом состоянии 30 ноября 2017, 18:16
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Администрация Трампа ужесточила правила по безвизовому режиму США
Главные новости дня – за 60 секунд
ГПУ направила в суд дело Каськива
Дыминский объявлен в розыск
Все новости
Культура

Министр рекомендует. Что смотреть, читать и слушать в декабре

"Поздравляю. Помню". Давайте поздравим с праздниками семьи погибших военных

Лайфхаки

Как заниматься спортом на улице в холода