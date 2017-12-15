Открыто производство из-за пожара в городке для переселенцев, где погиб ребенок

Полиция открыла уголовное производство из-за пожара в модульном городке для переселенцев в городе Каменское (бывший Днепродзержинск), где погиб 2-летний мальчик.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на областное управление милиции.

"Производство открыли по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей", - отметила пресс-секретарь полиции Анна Старчевская.

Кроме того, в Каменском волонтеры объявили сбор вещей и средств для пострадавшей от пожара многодетной семьи переселенцев. Отмечается, что семья потеряла все свое имущество и больше всего нуждается детских вещей.

Как известно, 14 мая в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.