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В городке для переселенцев во время пожара погиб 2-летний мальчик

Четверг, 14 декабря 2017, 20:39

В городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области в результате пожара погиб двухлетний мальчик.

Об этом сообщает ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Пожар возник в 15:23.

"На месте события по прибытии спасатели установили, что огнем было охвачено одноэтажное жилое здание, металлическое, размером 20х20 метров, которое включает в себя 4 квартиры. Горела квартира одна из квартир на площади 60 квадратных метров. Во время ликвидации пожара обнаружено тело ребенка - мальчика, 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

В квартире проживала семья из семи человек, из них - пятеро детей.

Причина пожара - устанавливается.

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Темы: Днепропетровская областьдети
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