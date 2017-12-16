Антикоррупционный суд: TI надеется, что Порошенко учтет "Венецианку"

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Суббота, 16 декабря 2017, 23:19

Transparency International Украина надеется, что президент Петр Порошенко в своем законопроекте об Антикоррупционном суде учтет рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом организация сообщила на своем сайте.

"Transparency International Украина положительно оценивает заявление Петра Порошенко о намерении внести в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В то же время, выражаем надежду, что глава государства, реализуя свое право законодательной инициативы, учтет все выводы и рекомендации Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

В частности, отмечает TI, рекомендации о порядке отбора и назначения судей антикоррупционных судов, их вознаграждении, системе самоуправления и возможной ответственности.

Кроме того, организация заявила, что оценит законопроект Порошенко после того, как подробно изучит его положения.

Как известно, президент Петр Порошенко на следующей неделе планирует предложить Верховной Раде свой проект закона об Антикоррупционном суде.

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