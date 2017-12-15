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Порошенко: На следующей неделе внесу закон об Антикоррупционном суде

Пятница, 15 декабря 2017, 10:25

Президент Петр Порошенко на следующей неделе планирует предложить Верховной Раде свой проект закона об Антикоррупционном суде.

Об этом он заявил на торжествах по случаю начала работы нового Верховного Суда 15 декабря.

Порошенко отметил, что ранее он внес законопроекты о судоустройстве статусе судей, Высшем совете правосудия и т.п. – и все эти законопроекты уже приняты.15 декабря вступили в силу три обновленных кодекса.

В новый Верховный Суд уже назначены 115 судей, а на конкурс пришло более 1500 человек, отметил президент.

"На очереди законопроект об Антикоррупционном суде. Я знаю, что большая часть юридической общественности не поддерживает этот законопроект. Я просил Верховную Раду подготовить проект, чтобы я мог учесть позиции фракций, чтобы избежать дискуссий и выйти на компромисс", – заявил он.

"К сожалению, пока это не было сделано. Я надеюсь, что Верховная Рада на следующей неделе, наконец, разблокирует ситуацию с Антикоррупционным судом, отозвав зарегистрированы законопроекты, которые являются неконституционными...", – сказал Порошенко.

"На следующей неделе я внесу указанный законопроект на рассмотрение Верховной Рады, если Верховная Рада разблокирует и даст возможность его зарегистрировать", – заявил он.

Порошенко уверен, что Антикоррупционный суд, у которого "будет специализация  исключительно антикоррупционная", завершит формирование "антикоррупционной инфраструктуры".

По словам президента, это нужно и для построения справедливого общества в стране, и для повышения авторитета Украины в мире, для "повышения доверия между нами и нашими партнерами".

Глава государства сказал, что в ближайшее время выдаст указы о ликвидации и создания новых апелляционных и местных судов.

По поводу запуска нового Верховного Суда Порошенко сказал: "What a great day!"

"Это исторический день, мы начали новую историю правосудия в нашей фантастической стране", – заявил он.

Порошенко назвал символичным, что новый Верховный Суд начинает работу 15 декабря, в день работников суда и в 100-ю годовщину со дня основания Генерального суда УНР.

7 декабря Порошенко предупредил, что самостоятельно внесет законопроект о Высшем антикоррупционном суде, если до 11 декабря его не внесут народные депутаты.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судсудПорошенко
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