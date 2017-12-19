Глава "БПП" призвал депутатов освободить ОО от е-декларирования

7751 просмотр
Вторник, 19 декабря 2017, 11:42

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов призвал депутатов поддержать проекты законов, внесенные в повестку дня текущей пленарной недели.

Об этом он заявил с трибуны парламента, сообщает пресс-служба БПП.

"В течение этой недели нам необходимо принять ряд законов. И, прежде всего, это инициативы президента, которые освобождают от е-декларирования общественные организации", - сказал Герасимов.

Он также призвал поддержать президентский законопроект №7363 об усилении реформы децентрализации и развитии фермерского хозяйства, деконцентрации в сфере земельных отношений и усиления защиты от рейдерства.

"Страна ждет конструктивные законы, реформы и изменения. А попытки посеять хаос, повысить напряжение в обществе – это фактически открытие внутреннего фронта в государстве, исключительно в интересах нашего врага", - подытожил глава БПП.

Как известно, 27 марта президент Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Позже Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных общественных организаций.

В пресс-службе главы государства отметили, что в законопроектах был учтен европейский и североамериканский опыт в вопросах деятельности общественных организаций и их публичной отчетности.

Темы: БПП декларации Порошенко Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В БПП заявили, что Саакашвили надо выдворить из Украины "куда угодно" 18 декабря 2017, 10:58
Под домом Луценко произошла потасовка, применили газ 9 декабря 2017, 15:59
Герасимов объяснил, зачем подписал проект об уничтожении НАБУ 7 декабря 2017, 11:07
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Арест имущества сына Авакова рассмотрят повторно
Большинство жителей Донбасса не могут и не хотят влиять на власть - опрос
Новолуганское обстреляли российскими снарядами - ГПУ
Черныш рассказал, кого позовут в СЦКК вместо россиян
Все новости
Фото

Как выглядит заснеженный Рождественский городок на Софийской площади

наше

В Киеве презентуют книгу #madeinukraine

психология

9 правил, которые сделают рабочую встречу максимально эффективной