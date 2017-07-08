Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко передал ВР законы, отменяющие е-декларирование антикоррупционных ГО

Суббота, 8 июля 2017, 15:48

Президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады проекты законов об отмене е-декларирования антикоррупционных громадских организаций. 

Как сообщили в пресс-службе главы государства, речь идет о законах "О внесении изменений в Налоговый кодекс" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использования международной технической помощи".

Накануне эти проекты были представлены во время встречи с представителями общественных организаций.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих документов парламентом в первом чтении еще на текущей сессии.

Замечания и предложения от ГО можно будет внести при подготовке законопроектов ко второму чтению.

"Ряд замечаний, высказанных общественными организациями, были учтены по результатам встречи", - отметили в администрации президента.

Отмечается, что в законопроектах был учтен европейский и североамериканский опыт в вопросах деятельности громадских организаций и их публичной отчетности.

Как отметил замглавы АП Дмитрий Шимкив, законопроектами предложена прозрачность общественных организаций и тех физических лиц-предпринимателей, кто получает напрямую средства доноров - международную техническую помощь.

Он также подчеркнул, что публичную отчетность должны будут подавать все общественные организации без учета специализации и источники доходов. Однако отчеты будут касаться исключительно деятельности организаций и не будут содержать информации о собственности или любом имуществе этих организаций или их должностных лиц.

Шимкив добавил, что законодательная инициатива предусматривает отмену обязательства физических лиц - представителей общественных организаций подавать отчетность в рамках е-декларирования, как предусмотрено законом "О предотвращении коррупции".

Украинская правда 

Темы: декларацииПорошенкозаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
19:58
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
19:07
Госсекретарь США застрял в Швейцарии из-за "критической" поломки самолета
Все новости...
Реклама: