"Правая рука" Кличко уволился и перешел в Секретариат Кабмина

Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего первого заместителя Геннадия Плиса в порядке перевода в Секретариат Кабмина.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Отмечается, что увольнение произошло после отпуска, в котором чиновник находился с 5 декабря.

Как известно, Кличко назначил своим первым заместителем Плиса 27 января 2016 года.

С октября 2014 года Плис возглавлял Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.