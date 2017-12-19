"Правая рука" Кличко уволился и перешел в Секретариат Кабмина

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Вторник, 19 декабря 2017, 17:09

Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего первого заместителя Геннадия Плиса в порядке перевода в Секретариат Кабмина.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении.

Отмечается, что увольнение произошло после отпуска, в котором чиновник находился с 5 декабря.

Как известно, Кличко назначил своим первым заместителем Плиса 27 января 2016 года.

С октября 2014 года Плис возглавлял Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

Темы: Киев местная власть
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