"Правая рука" Кличко уволился и перешел в Секретариат Кабмина
Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего первого заместителя Геннадия Плиса в порядке перевода в Секретариат Кабмина.
Об этом говорится в соответствующем распоряжении.
Отмечается, что увольнение произошло после отпуска, в котором чиновник находился с 5 декабря.
Как известно, Кличко назначил своим первым заместителем Плиса 27 января 2016 года.
С октября 2014 года Плис возглавлял Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.