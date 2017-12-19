"Права рука" Кличка звільнився і перейшов до Секретаріату Кабміну
Мер Києва Віталій Кличко звільнив свого першого заступника Геннадія Пліса у порядку переведення до Секретаріату Кабміну.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні.
Відзначається, звільнення відбулося після відпустки, у якій посадовець перебував із 5 грудня.
Як відомо, Кличко призначив своїм першим заступником Пліса 27 січня 2016 року.
З жовтня 2014 року Пліс очолював Департамент внутрішнього фінансового контролю й аудиту КМДА.
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