В Василькове горела нефтебаза, которая граничит с военным аэродромом

В Василькове на территории нефтебазы "БРСМ-Нафта" произошло возгорание, которое позже ликвидировали.

Об этом сообщает пресс-центр воздушного командования "Центр".

"Возгорание которое произошло сегодня 19 декабря в Василькове на территории нефтебазы "БРСМ-Нафта" около 17:00 ликвидировано", - говорится в сообщении.

По утверждениям пресс-центра, подразделения воинской части, граничащие с данной территорией находятся на безопасном расстоянии.

"На месте возгорания работают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции города Василькова", - добавили в пресс-центре.

Отмечается, что ситуация находится под контролем командира воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины.