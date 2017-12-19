У Василькові горіла нафтобаза, яка межує з військовим аеродромом

328 переглядів
Вівторок, 19 грудня 2017, 19:12

У Василькові на території нафтобази "БРСМ-Нафта" сталося загоряння, яке пізніше ліквідували.

Про це повідомляє прес-центр повітряного командування "Центр".

"Загоряння яке сталось сьогодні 19 грудня у Василькові на території нафтобази "БРСМ-Нафта" близько 17:00 ліквідоване", - йдеться у повідомленні.

За твердженнями прес-центру, підрозділи військової частини, які межують з даною територією знаходяться на безпечній відстані.

"На місці загоряння працюють представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції міста Василькова", - додали у прес-центрі.

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем командира повітряного командування "Центр" ПС ЗС України.

Теми: Васильків нафта
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Василькові обвалилася стіна школи 11 жовтня 2016, 11:06
Турчинов: Пожежа у Василькові несе загрозу через бойовий арсенал 9 червня 2015, 12:46
У Василькові депутати не погодилися, що Росія - агресор 31 січня 2015, 18:43
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Нардеп за місяць купив державних акцій на понад 413 мільйонів
"Гради", міномети, БМП: бойовики стріляли в районі кількох сіл - штаб
Суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова
Більшість жителів Донбасу не можуть і не хочуть впливати на владу - опитування
Усі новини
Фото

Як виглядає засніжене Різдвяне містечко на Софійській площі

сервіс

Подарунки на Новий рік: 10 коробочок-сюрпризів

сервіс

А твою ялинку зрубано легально? Перевір через мобільний додаток