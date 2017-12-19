Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по Крыму

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Вторник, 19 декабря 2017, 20:00

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом в своем Twitter сообщила Украинская миссия в ООН, передает "Европейская правда".

За резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь" проголосовало 70 стран, "против" - 26 стран, еще 76 стран - "воздержались".

Как сообщалось, 14 ноября 2017 года Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию "Ситуация в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" (A / C.3 / 72 / L.42), инициированную украинской делегацией, в которой призвал РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму и отменить некоторые российские законы на полуострове.

Подробнее о проекте новой резолюции ООН читайте на сайте "Европейской правды": "Новая резолюция ООН по Крыму: десять изменений, важных для Украины".

Темы: ООН Крым Росcия
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