Кличко заверил, что Киев не будет платить за патенты Кривопишина

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Вторник, 19 декабря 2017, 21:10

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица не платила и не будет платить за использование патента на "Городскую электричку" экс-главе Юго-Западной железной дороги Алексею Кривопишину.

Об этом говорится на сайте мэра Киева.

"Информация о том, что город якобы платит деньги за использование патента, полученного Алексеем Кривопишиным, вызвала резонанс в СМИ. Сейчас мы проверяем всю информацию и обстоятельства получения этого патента", - отметил Кличко.

Он добавил, что городские власти обратились в Минэкономразвития о проведении экспертизы новизны декларационных патентов на городскую электричку.

"Могу сказать, что город не платил и не будет платить за это патент. Мы обратились в Минэкономразвития, которое выдавало соответствующие патенты, чтобы там проверили реальную новизну и уровень полезных моделей. Если новизны в них нет, декларационные патенты будут признаны министерством недействительными", - отметил Кличко.

По его словам, если городской способ перевозки пассажиров железнодорожным транспортом - городской электричкой и Tram Train запатентовано обоснованно, тогда Алексей Кривопишин бесплатно передаст патенты общине города Киева.

Кроме того, Кличко сообщил, что Кривопишин написал заявление на увольнение.

Ранее сообщалось, что КП "Киевпастранс" должно выплатить экс-главе Юго-Западной железной дороги Алексею Кривопишину 250 тысяч гривен за патент на полезную модель на перевозку пассажиров "городской электричкой".

Темы: Киев Кличко
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