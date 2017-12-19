Кличко запевнив, що Київ не платитиме за патенти Кривопішина

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Вівторок, 19 грудня 2017, 21:10

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця не платила та не платитиме за використання патенту на "Міську електричку" екс-главі Південно-Західної залізниці Олексію Кривопішину.

Про це йдеться на сайті мера Києва.

"Інформація про те, що місто нібито сплачує кошти за використання патенту, отриманого Олексієм Кривопішиним, викликала резонанс в медіа. Зараз ми перевіряємо всю інформацію і обставини отримання цього патенту", - відзначив Кличко.

Він додав, що міська влада звернулася до Мінекономрозвитку щодо проведення експертизи новизни деклараційних патентів на міську електричку.

"Можу сказати, що місто не платило і не платитиме за цей патент. Ми звернулися до Мінекономрозвитку, яке видавало відповідні патенти, аби там перевірили реальну новизну та рівень корисних моделей. Якщо новизни в них немає, деклараційні патенти будуть визнані міністерством недійсними", - зазначив Кличко.

За його словами, якщо міський спосіб перевезення пасажирів залізничним транспортом - міською електричкою та Tram Train запатентовано обґрунтовано, тоді Олексій Кривопішин безкоштовно передасть патенти громаді міста Києва.

Крім того, Кличко повідомив, що Кривопішин написав заяву на звільнення.

Раніше повідомлялось, що КП "Київпастранс" має виплатити екс-главі Південно-Західної залізниці Олексію Кривопішину 250 тисяч гривень за патент на корисну модель на перевезення пасажирів "міською електричкою".

Теми: Київ Кличко
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