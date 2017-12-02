Хорватский генерал отравился цианидом калия - прокуратура

Хорватский генерал Слободан Праляк на заседании суда в Гааге принял цианид калия.

Об этом заявила прокуратура Нидерландов, передает "Радио Свобода".

По информации прокуратуры, в крови Праляка была высокая концентрация цианида калия, что привело к сердечной недостаточности.

Как известно, 72-летний Слободан Праляк скончался в больнице в среду вскоре после того, как выпил жидкость из стакана, объявив, что он не виноват. Перед этим суд подтвердил его 20-летний срок за военные преступления в Боснии.

Праляк был осужден за военные преступления во время хорватско-боснийского конфликта 1992-94 годов. В частности, он был одним из командующих соединения, которое совершило преступления против боснийских мусульман в 30 муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Кроме того, он был осужден за разрушения моста XVI века в городе Мостар.

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