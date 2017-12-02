Хорватський генерал отруївся ціанідом калію - прокуратура

213 переглядів
Субота, 2 грудня 2017, 04:19

Хорватський генерал Слободан Праляк на засіданні суду в Гаазі прийняв ціанід калію.

Про це заявила прокуратура Нідерландів, передає "Радіо Свобода".

За інформацією прокуратури, у крові Праляка була висока концентрація ціаніду калію, що призвело до серцевої недостатності.

Як відомо, 72-річний Слободан Праляк помер у лікарні в середу незабаром після того, як випив рідину зі склянки, оголосивши, що він не винний. Перед цим суд підтвердив його 20-річний термін за військові злочини в Боснії.

Праляк був засуджений за військові злочини під час хорватсько-боснійського конфлікту 1992-94 років. Зокрема, він був одним з командувачів з’єднання, яке вчинило злочини проти боснійських мусульман у близько 30 муніципалітетах Боснії і Герцеговини. Крім того, він був засуджений за руйнування мосту 16 століття у місті Мостар.

Читайте також: Гаазький самогубець: ким був хорватський генерал та як новий вирок розсварить Балкани

Теми: суд Гаазький трибунал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Стрілянина в Княжичах: суд призначив підозрюваним примусову психіатричну експертизу 1 грудня 2017, 21:52
Українець, якого засудили в Індії, повертається на батьківщину 1 грудня 2017, 21:27
Посадовець Нацполіції про подарунок: НАЗК неправомірно передало його протокол 1 грудня 2017, 20:57
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ: РФ має 39 спостерігачів у місії на Донбасі
ОБСЄ: на Донеччині більше вогню, на Луганщині - без порушень "тиші"
Кримський правозахисник заявив про тортури з боку ФСБ
Головні новини дня - за 60 секунд
Усі новини
Фото

Instagram дня: справжній КітПес подорожує по світу

Література

Сім найгірших описів еротичних сцен

дослідження

Чоловікам на замітку: тестостерон рятує від астми