Погода на субботу: дожди и мокрый снег
В субботу, 2 декабря, в Украине ожидаются жоди и мокрый снег.
Об этом свидетельствуют данные сайта Укргидрометцентра.
Температура воздуха понизится до -3°С ночью и до -1…+1°С днем, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
На севере прогнозируют снег с дождем, ночью -1...+1°С, днем до+3°С, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
На востоке страны облачно с прояснениями, небольшой дождь, ночью до +4°С, днем до +7°С, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
В Киеве прогнозируют мокрый снег с дождем, ночью -1... +1°С, днем до +3°С, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
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