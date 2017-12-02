Раненый украинский военный скончался в больнице
Украинский военный, получивший ранения в пятницу, умер в больнице.
Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"Вчера в результате вражеского обстрела у Троицкого один защитник Украины получил тяжелое ранение. Он был оперативно эвакуированы, но, к сожалению, от полученных травм военнослужащий скончался в больнице Попасной", - сказал Мотузяник.
Он также отметил, что в районе Верхне Турецкого ранения получил еще один украинский военный в результате подрыва на растяжке.
"Руководство Министерства обороны, Генерального штаба, военнослужащие Вооруженных сил Украины, боевые побратимы выражают искренние соболезнования родным и близким воина, погибшего за Украину", - добавил Мотузяник.
Как сообщалось, 1 декабря боевики 26 раз нарушили перемирие, в результате чего один украинский военный получил ранения.
Кроме того, в этот день с 18 часов продолжались обстрелы боевиков, под которые попал один жилой дом в Марьинке Донецкой области.
Украинская правда
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