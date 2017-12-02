Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинку - Жебривский

В пятницу с 18 часов продолжались обстрелы боевиков, под которые попал один жилой дом в Марьинке Донецкой области.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Как сообщает мне Владимир Мороз, председатель Марьинской райгосадминистрации, обстрел продолжался в течение нескольких часов: примерно с 18 вечера до 3 ночи. Сегодня утром улицы, которые попали под обстрел, обходит обзорная группа. Пока обнаружили один поврежденный дом - на улице Шевченко, 266, в нем живет два человека", - написал Жебривский.

Он также отметил, что обзорная группа продолжает работу.

Жебривский заверил, что пострадавшим окажут необходимую помощь.

Как сообщалось, 1 декабря боевики 26 раз нарушили перемирие, в результате чего один украинский военный получил ранения.

Украинская правда