СБУ: Организаторам схемы нелегальной миграции объявили подозрение и избрали меру пресечения

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Суббота, 2 декабря 2017, 16:44

Организаторам схемы нелегальной миграции через территорию Украины объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом 2 декабря сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, деятельность организаторов схемы нелегальной миграции была блокирована на Киевщине.

"Правоохранители установили, что трое иностранцев подыскивали желающих без законных на то оснований выехать за границу. Для этого дельцы обеспечивали своих "клиентов" поддельными паспортами гражданина Украины", - отметили в СБУ.

Злоумышленники были задержаны в Киеве во время получения более 100 тыс. гривен за изготовление "документов" для лица, находящегося в международном розыске за террористическую деятельность.

Во время проведения обысков по месту жительства задержанных на Киевщине и в Днепре правоохранители обнаружили паспорта граждан некоторых стран Центральной Азии, бланки поддельных паспортов граждан Украины, печати и штампы, а также банковские карты.

Следственные действия по делу продолжаются.

Украинская правда

Темы: СБУ Миграционная служба
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