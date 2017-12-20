Порошенко о резолюции ООН по Крыму: это мощный сигнал агрессору

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие на сессии Генассамблеи ООН резолюции о состоянии прав человека в аннексированом Россией Крыму.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма - как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Сегодняшняя резолюция - это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость. Крым - это Украина!", - подчеркнул Порошенко.

Как известно, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Резолюция подтверждает, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, о чем не было упомянуто в документе прошлого года.