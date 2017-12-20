Порошенко про резолюцію ООН по Криму: Це потужний сигнал агресору

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Середа, 20 грудня 2017, 01:55

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення на сесії Генасамблеї ООН резолюції про стан прав людини в анексованому Росією Криму.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вдячний справжнім друзям Українського Криму – як співавторам резолюції, так і тим, хто підтримав її своїми голосами. Сьогоднішня резолюція – це потужний сигнал агресору як окупаційній владі, що за нами верховенство міжнародного права, правда і справедливість. Крим – це Україна!", – підкреслив Порошенко.

Як відомо, 19 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Резолюція підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, про що не було згадано у документі минулого року.

Теми: Крим ООН Порошенко
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